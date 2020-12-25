Санкт-Петербург, 25 декабря, 2020, 19:02 — ИА Регнум. В Петербурге за последние сутки от коронавируса привили 857 человек. Об этом 25 декабря сообщили в межведомственном городском координационном совете.

Минобороны России

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Таким образом, на конец рабочей недели в городе от ковида привито 3028 человек, из них завершили вакцинацию двумя компонентами вакцины всего 204 человека.

«С сегодняшнего дня количество работающих пунктов вакцинации увеличивается до 62, пункты вакцинации заработали во всех районах города. Вся поступившая в город вакцина — 7592 дозы — распределена с «Фармбазы Санкт-Петербурга» по поликлиникам. В ближайшие дни в город должно поступить около 5000 доз вакцины», — добавили в Межведомственной совете.

Добавим, через телефонную службу «122» на дом врача за сутки вызвали 5130 человек. Больше всего обращений поступило из Выборгского, Красносельского и Приморского районов.