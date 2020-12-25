Санкт-Петербург, 25 декабря, 2020, 16:52 — ИА Регнум. Пользователей социальных сетей не удовлетворил приговор петербургского суда историку Олегу Соколову за убийство аспирантки Анастасии Ещенко. Многие считают, что за такое преступление нужно было назначить наказание в виде пожизненного лишения свободы, а часть юзеров сравнила приговор историку с приговором актёру Михаилу Ефремову.

Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга Олег Соколов в момент оглашения приговора

Напомним, 25 декабря Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор 64-летнему историку Олегу Соколову, обвиненному в убийстве 24-летней аспирантки и сожительницы Анастасии Ещенко. Подсудимого признали виновным и приговорили к 12,5 годам колонии строгого режима.

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Сообщение о приговоре всколыхнуло пользователей социальных сетей, которые стали живо обсуждать адекватность наказания. Так, часть из них удивилась, что за убийство из ревности вынесено наказание в виде 12 с половиной лет, что является «абсурдом».

"Ефремову — восемь, Соколов — 12, где справедливость???», — возмутилась пользователь Ольга Ч. под одной из новостей о приговоре.

На что другая пользовательница сети Наталья К. высказалась, что осужденный получил маленький срок за совершенный им зверский поступок.

«Ну ему то похоже хватит, считай пожизненное, а осадочек остался», — отметил пользователь Роман Ж.

Напомним, представитель потерпевшей стороны, адвокат Александра Бакшеева сообщила ИА REGNUM, что семья Ещенко не будет обжаловать решение суда.