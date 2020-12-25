Санкт-Петербург, 25 декабря, 2020, 16:24 — ИА Регнум. В Петербурге официально открыли производство вакцины от коронавируса «Спутник V». Старт промышленному выпуску на заводе компании BIOCAD дали в присутствии премьер-министра Михаила Мишустина, федеральных министров и губернатора Петербурга Александра Беглова.

BIOCAD Завод «Биокад»

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«Наша задача сейчас — масштабно наращивать объемы производства вакцины от коронавируса, чтобы обеспечить все регионы нашей страны», — сказал Михаил Мишустин.

Александр Беглов поблагодарил премьер-министра, членов правительства, руководителя Роспотребнадзора за внимание к Петербургу и поддержку города со стороны федерального центра.

«Сегодняшнее открытие линии по производству вакцины — это свидетельство высокой оценки усилий города по борьбе с пандемией. Для нас большая честь, что петербургское предприятие начинает обеспечивать страну так необходимой вакциной от коронавируса», — сказал Беглов.

Соглашение между BIOCAD и Научным центром им. Гамалеи подписали 21 сентября. До настоящего времени шла доработка технологии производства обоих компонентов вакцины, состоялся первый пробный выпуск.

Добавим, Михаил Мишустин ранее поучаствовал в запуске первой очереди завода компании «Активный компонент», который тоже будет выпускать субстанцию для вакцины в Пушкинском районе Петербурга. Новая площадка позволит увеличить номенклатурный ряд до 100 позиций, включая противоковидные субстанции — азитромицин, умифеновир и фавипиравир, а также противовирусные субстанции для лечения ВИЧ, противоопухолевые, желудочно-кишечные, нейротропные и другие.

Запуск нового завода позволяет увеличить производственные мощности компании до 250 тонн продукции в год.