Москва, 25 декабря, 2020, 15:26 — ИА Регнум. Экзамены в рамках ГИА по русскому языку и математике для девятиклассников пройдут с 24 по 28 мая 2021 года. Об этом заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов, слова которого цитирует телеграм-канал «Большая перемена РФ», принадлежащий пресс-службе министерства.

Иван Шилов ИА REGNUM ЕГЭ

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"ГИА по русскому языку и математике состоится в период с 24 по 28 мая 2021 года», — цитирует Кравцова телеграм-канал.

По его словам, резервные сроки проведения основного периода ГИА-9 состоятся в начале июня 2021 года.

Кравцов подчеркнул, что для школьников, не сдавших экзамены в основной период, ГИА-9 по русскому языку и математике пройдет повторно в дополнительный период в сентябре 2021 года.