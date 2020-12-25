Москва, 25 декабря, 2020, 15:10 — ИА Регнум. Одиннадцатиклассники, поступающие в вузы, смогут получить аттестат на основании одного лишь удовлетворительного результата ЕГЭ по русскому языку. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, слова которого цитирует телеграм-канал «Большая перемена РФ», принадлежащий пресс-службе министерства.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЕГЭ

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"Выпускникам, которые собираются поступать в вузы и будут сдавать для этого ЕГЭ, чтобы получить аттестат, достаточно будет сдать на удовлетворительный результат ЕГЭ по одному предмету — русскому языку», — цитирует Кравцова телеграм-канал.

По его словам, ЕГЭ по математике базового уровня в 2021 году, как и в 2020 году, проводиться не будет.