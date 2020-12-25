Санкт-Петербург, 25 декабря, 2020, 15:08 — ИА Регнум. Правительство России продолжит активную поддержку производства вакцин от коронавируса в России. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 25 декабря заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время посещения производственного корпуса фармацевтической компании BIOCAD в посёлке Стрельна в Санкт-Петербурге.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин во время посещения производственного корпуса фармацевтической компании BIOCAD

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"Первые контейнеры с вакциной проделают путь в тысячи километров, чтобы сохранить в первую очередь здоровье людей и, конечно, защитить их от коронавирусной инфекции», — заявил Мишустин.По его словам, правительство предпринимает необходимые меры для развития в российских компаниях-производителей вакцин.

«Я абсолютно точно могу сказать, что такая поддержка будет продолжена, тем более сейчас, когда настолько велика потребность в препаратах», — указал премьер-министр.

На производственной площадке BIOCAD уже произведено и поступило на склад 863 тыс. 285 доз вакцины Спутник V (первый и второй компонент). В настоящее время на предприятии идет доработка технологии производства обоих компонентов вакцины.

Соглашение между фармацевтической компанией BIOCAD и ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф.Гамалеи» Минздрава России о промышленном выпуске вакцины «Гам-КОВИД-Вак» (или Спутник V) было заключено 21 сентября 2020 года.

«Знаем, что работа на предприятии идёт практически без перерывов, без выходных, без пересмены. И хотел бы от всей души поблагодарить весь коллектив вашей компании, который работает на производстве. Сказать тёплые слова, выразить благодарность тем, кто запускал технологическую линию», — подчеркнул Мишустин.

«Пожалуйста, не останавливайтесь на достигнутом. Наша задача сейчас — масштабно наращивать объёмы производства вакцины от коронавируса», — указал он.

В 2013 году BIOCAD стала единственной компанией в России и Восточной Европе, открывшей производственный корпус по разработке лекарственных препаратов на основе моноклональных антител. В июне 2020 года BIOCAD получил регистрационное удостоверение на оригинальный препарат «Илсира» для помощи пациентам с тяжёлым течением COVID-19.

Первой российской вакциной стала разработка института им. Гамалеи Минздрава России, получившая название «Спутник V» и зарегистрированная в начале августа 2020 года. Вторая российская вакцина «ЭпиВакКорона», разработанная научным центром «Вектор» Роспотребнадзора, была зарегистрирована 14 октября.