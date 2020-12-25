Москва, 25 декабря, 2020, 14:45 — ИА Регнум. Власти сделают всё для того, чтобы после новогодних праздников школьники вернулись в свои образовательные учреждения. Об этом на встрече с активистами Российского движения школьников в рамках всероссийской акции «Чудо во дворе» заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школьный класс

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«Дистанционное обучение — это такая вынужденная мера, чтобы сохранить, прежде всего, ваше здоровье, родителей. Но мы, еще раз говорю, всё сделаем для того, чтобы с Нового года вы пришли в свои школы, увидели своих друзей, учителей, учились, получали знания», — сказал Кравцов.

Он назвал «непростой» ситуацию, которая сложилась в школах в 2020 году в связи с пандемией коронавируса.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в телеграм-канале «Большая перемена РФ» появилась информация о том, что московские школьники вернутся в образовательные учреждения после новогодних праздников. В свою очередь, в департаменте образования и наук Москвы заявили ИА REGNUM, что решение будет приниматься исходя из эпидемиологической обстановки в городе.