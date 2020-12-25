Екатеринбург, 25 декабря, 2020, 13:59 — ИА Регнум. Частные лаборатории Свердловской области стали неоправданно завышать цену на проведение тестов на антитела к коронавирусу, заявил вице-губернатор Павел Креков на брифинге.

Давид Тенирс Младший. Аллегория жадности (фрагмент). XVII век

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По словам Крекова, адекватная цена теста — около тысячи рублей. Однако сейчас тесты резко подорожали: в одном из муниципалитетов цена увеличилась с 600 до 3600 рублей.

«В первую очередь необходимо задумываться о людях, а не спекулировать такого рода вещами», — сказал чиновник.

Вице-губернатор добавил, что привлекут правоохранительные органы к решению данного вопроса.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе началась вакцинация от COVID-19 представителей групп риска. Если у человека уже есть антитела к коронавирусу, то гражданина не прививают.