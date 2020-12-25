Санкт-Петербург, 25 декабря, 2020, 15:57 — ИА Регнум. Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга на базе городского суда огласил приговор 64-летнему историку Олегу Соколову, обвиненному в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко. Подсудимого признали виновным и приговорили к 12,5 года колонии строгого режима, передает корреспондент ИА REGNUM.

Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга Олег Соколов во время приговора

Напомним, согласно позиции обвинения, 8 ноября 2019 года, примерно с 02:36 по 03:00 мск, Соколов в своей квартире на набережной реки Мойки в Петербурге поссорился с Ещенко на почве взаимной ревности. В ходе конфликта он взял незаконно хранившийся у него обрез малокалиберной винтовки и выстрелил из него в голову девушки.

Затем, по версии следствия, подсудимый попытался задушить потерпевшую, нанеся ей тяжкие, но не смертельные повреждения, а затем еще трижды выстрелил ей в голову. В результате чего Ещенко скончалась на месте происшествия.

Кроме того, подсудимого обвинили в незаконном хранении огнестрельного оружия — обреза, из которого и была убита девушка, и патронов к нему.

Свою вину Олег Соколов признал, однако отрицал, что совершил преднамеренное убийство. Всё время судебного процесса он неоднократно указывал, что стрелял в состоянии аффекта после длительного психологического давления со стороны своего оппонента — публициста Евгения Понасенкова.

Сторона защиты обвиняемого просила наказать его на 8 лет колонии, в то время как сторона обвинения просила 15 лет колонии строгого режима.

Отметим, что на приговор в суд пришли родители Анастасии, которые отказались от статуса потерпевших. По делу потерпевшим проходит только младший брат девушки, интересы которого в суде представляла адвокат Александра Бакшеева.

Оглашение приговора у суда заняло почти три часа. В самом начале оглашения судья Юлия Максименко объявила, что вина Олега Соколова в ходе судебного процесса была доказана. При определении срока наказания суд учел, что после убийства Ещенко подсудимый не сообщил в полицию и не вызвал скорую помощь, а решил скрыть следы преступления.

На утро 8 ноября 2019 года он занялся решением своих бытовых проблем: звонил в газовую службу, чтобы вызвать мастера для починки неисправной колонки, и в посольство Франции по поводу своего письма. Кроме того, он ездил в «Икеа», чтобы купить новый матрас на кровать в гостевую комнату, где была убита Ещенко, а также в строительный магазин за пилой и мусорными пакетами, в которые упаковал расчлененные останки.

Кроме того, после убийства историк принимал гостей, с которыми выпивал и вел светскую беседу. После чего в ночь на 9 ноября расчленил тело девушки и попытался избавиться от останков, утопив их в реке у дома.

Также судья кратко зачитала все показания свидетелей, допрошенных в суде: близких друзей и коллег Олега Соколова, его бывшей супруги Анны Кукушкиной, а также оппонента Евгения Понасенкова. Показания родственников и бывших однокурсников Анастасии Ещенко, а также заключения экспертов также были упомянуты в приговоре. Однако суд сообщил, что не принял во внимание показания следователей, которые вели предварительный опрос подсудимого в Мариинской больнице.

Отметим, судья также указала, что в суде исследовались показания Олега Соколова о том, что Анастасия Ещенко изменяла ему с бандитом и планировала отобрать у него трехкомнатную квартиру в центре Петербурга. Однако данное утверждение доказать в суде не удалось.

«Виновность подсудимого Соколова в полном объеме установлена и утверждена <…> Его показания о причине конфликта и применении насилия к Ещенко во время ссоры, запамятование событий с момента производства выстрелов в потерпевшую <…> являются защитной версией подсудимого», — зачитала судья Юлия Максименко.

Также судья указала психологические особенности подсудимого. Так, Олег Соколов признан судом адекватным и не страдающим психическими заболеваниями. Однако судья указала, что обвиняемый эгоистичен, склонен к браваде, манипулятивному поведению. Легко реагирует на раздражение.

Утверждения подсудимого и защиты историка об «аморальности» поведения Ещенко судья также отвергла. Она уточнила, что конфликт был обоюдным, а замах девушки ножом на Соколова был ответом на направленный на нее заряженный обрез. Помимо этого, Юлия Максименко указала, что после убийства Соколов спокойно решал бытовые проблемы, что доказывает запись аудиозвонка в газовую службу. Это, по мнению суда, также опровергает позицию защиты и подсудимого в совершении преступления в состоянии аффекта.

Вместе с тем суд счел, что умысел на убийство Ещенко у Соколова возник внезапно, в ходе ссоры. Ввиду того, что не было установлено незаконное приобретение обреза, данное обвинение снимается. Вместе с тем явка с повинной, которую подал подсудимый после задержания, не учитывается, но при вынесении приговора было учтено активное сотрудничество со следствием во время расследования преступления.

«Суд приговаривает: признать Соколова Олега Валерьевича виновным и назначить ему наказание по части 1 статьи 222 УК РФ — 1,5 года лишения свободы, по части 1 статьи 105 УК РФ — 12 лет лишения свободы. По совокупности — 12,5 лет в исправительной колонии строгого режима», — провозгласила судья.