Москва, 25 декабря, 2020, 11:41 — ИА Регнум. Жители России в декабре потратили на игристые вина всего 214 млн рублей, это на 38% меньше, чем в декабре прошлого года. Таковы результаты исследования ВТБ и оператора фискальных данных «Первый ОФД».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Отдел с алкогольной продукцией

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При этом общий оборот магазинов, продающих алкоголь, в декабре увеличился на 64%, количество покупок в них выросло в 1,5 раза. В Краснодарском крае продажи показали рост на 225% в годовом выражении, в Ленинградской области — на 123%, в Москве — на 100%.

Спрос на шампанское в течение года упал в России на 10%. В январе он увеличивался на 25%, но в марте и апреле спад доходил до 15%. В ноябре продажи игристых вин сократились на четверть, за первые три недели декабря — на 38%.

Тенденция заметнее всего на Северном Кавказе — минус 78% к прошлому декабрю. Наименьшее падение наблюдается в Центральном федеральном округе — на 27%.

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