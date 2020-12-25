Санкт-Петербург, 25 декабря, 2020, 11:21 — ИА Регнум. В Петербурге за последние сутки выявили еще 3751 зараженного коронавирусом. Об этом сообщает 25 декабря федеральный оперативный штаб. Это на пять человек меньше, чем днем ранее.

Дарья Драй ИА REGNUM Автомобиль скорой помощи

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В целом с конца ноября в городе удерживается более-менее стабильное «плато» по числу вновь выявленных зараженных, если ориентироваться на официальную статистику.

Ранее Межведомственный городской координационный совет по противодействию распространению в Санкт‑Петербурге новой коронавирусной инфекции заявил, что наметившаяся тенденция к стабилизации пока не имеет устойчивого характера.

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Всего в Северной столице с начала пандемии заразился 219 581 житель. Выздоровели 129 205 из них, включая 3034 человека за последние сутки.

Добавим, в России за сутки обнаружили 29 018 новых носителей вируса в 85 регионах, их общее число достигло 2 992 706 человек.