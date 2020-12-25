Москва, 25 декабря, 2020, 10:58 — ИА Регнум. Совфед одобрил закон, ужесточающий требования к провидению митингов и акций, а также к освещению массовых мероприятий журналистами, передает корреспондент ИА REGNUM 25 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Усреднять позицию, что все проходит спокойно по регионам, нельзя, есть случаи, когда мероприятие требует дополнительного регулирования. Меры предложены для отдельно взятых случаев», — отметил член Совфеда Олег Цепкин.

Часть норм касается новых требований к проведению митингов и их финансированию. Так, отчитываться о расходовании собранных для проведения митинга средств нужно будет только в том случае, если число его участников превышает 500 человек. Финансирование митингов из-за рубежа запрещено.

Напомним, что в ходе обсуждения в Госдуме оппозиция обратила внимание на то, что в целом с принятием закона ранее заявительный порядок проведения акций превращается в разрешительный.

Дается определение одиночным пикетам. Решением суда публичным мероприятием может быть признана не только совокупность актов пикетирования, осуществляемого одним участником (одиночные пикеты), объединенных единым замыслом и общей организацией, но и поочередное участие нескольких лиц в таких актах пикетирования, а также массовое одновременное пребывание или передвижение граждан в общественных местах, направленное на выражение и формирование мнений, выдвижение требований по различным вопросам политической, экономической, социальной и культурной жизни страны и вопросам внешней политики.

Устанавливается запрет на проведение публичных мероприятий на территориях, непосредственно прилегающих к зданиям, занимаемым спецслужбами и экстренными службами.

Ряд норм касается работы журналистов на митингах. Документ распространяет на журналистов, не освещающих события по заданию редакции, все обязанности и запреты, предусмотренные для участников митингов, демонстраций, шествий и пикетирований. Журналистов же, работающих на митингах по заданию редакции, должны выделять «опознавательные знаки». Ранее речь шла о том, что такие «знаки» будут разработаны совместно МВД, Роскомнадзором и Союзом журналистов России.