Москва, 25 декабря, 2020, 10:19 — ИА Регнум. На сегодняшний день общее число проведённых на территории России тестов на коронавирусную инфекцию превысило 88 млн. Об этом 25 декабря сообщается в информационном бюллетене Роспотребнадзора о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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"По состоянию на 24.12.2020 проведено 88 094 380 лабораторных исследований на наличие нового коронавируса», — говорится в бюллетене.

Также сообщается, что 516 тыс. анализов на SARS-CoV-2 из данного количества были проведены в течение последних суток.

Кроме этого, указывается, что на сегодняшний день в России под медицинским наблюдением из-за коронавируса остаётся 651 362 человека.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что по состоянию на 23 декабря число проведённых в России тестов на коронавирусную инфекцию составляло 87 578 209.