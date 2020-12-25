Южно-Сахалинск, 25 декабря, 2020, 10:11 — ИА Регнум. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поручил Минцифры и Минздраву внедрить до 30 декабря в регионах страны опыт Сахалина по электронной записи населения на вакцинацию от коронавируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном правительстве.

Mzur.ru Вакцинация

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Вакцинация населения от коронавируса стартовала в островном регионе одной из первых в стране. Уже с 18 декабря жители области могли через портал госуслуг записаться на прививку.

«Это быстро и удобно. Достаточно перейти в раздел «Запись на приём к врачу». Пациент может выбрать дату и время прививки. Механизм полностью проверен, оформление происходит через защищенные каналы связи», — пояснил министр здравоохранения Сахалина Владимир Кузнецов.

На Сахалине препаратом «Спутник V» привилось уже более 600 человек. Вакцина доставлена во все районы области. Власти региона рассчитывают до конца февраля 2021 года получить 33 тыс. доз вакцины от коронавирусной инфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, главный врач московской Городской клинической больницы № 71 Александр Мясников в своём телеграм-канале рассказал о положительном эффекте применения интерферона-гамма в инъекциях для лечения тяжелобольных с COVID-19.