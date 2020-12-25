Москва, 25 декабря, 2020, 09:56 — ИА Регнум. Московские школьники уйдут с дистанционного формата обучения на очный сразу после новогодних каникул. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает телеграм-канал «Большая перемена РФ», принадлежащий Минпросвещения РФ.

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"По данным наших источников, после новогодних каникул все школы Москвы планируется вернуть на очную форму обучения», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, школьные каникулы в Москве продлятся до 10 января. С октября 2020 года учащиеся 6−11-х классов находятся на дистанционном обучении.