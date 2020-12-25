Вашингтон, 25 декабря, 2020, 09:48 — ИА Регнум. В результате обвала акций Alibaba из-за антимонопольного расследования в отношении компании состояние ее основателя Джека Ма за день уменьшилось более чем на $3,5 млрд. Это 25 декабря следует из данных рейтинга Forbes Real-Time.

На Нью-Йоркской фондовой бирже

Уточняется, что, согласно данным на закрытии торгов 24 декабря, состояние Ма составляло $57,3 млрд. По информации Forbes, за сутки основатель Alibaba потерял $3,6 млрд и в настоящее время находится на 19-й строчке рейтинга самых богатых в мире людей.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 декабря стоимость акций Alibaba на биржах Гонконга и Нью-Йорка упала из-за сообщения об антимонопольном расследовании в отношении компании. Акции Alibaba в Гонконге упали в цене на 8,1%, а на американской бирже NASDAQ — на 13,3%.