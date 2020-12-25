Москва, 25 декабря, 2020, 09:37 — ИА Регнум. Во второй половине торгов 24 декабря нефть отыграла первоначальные потери и вышла в небольшой плюс, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Однако по итогам дня котировки продемонстрировали ограниченный подъем, что было обусловлено пониженным торговыми оборотами в канун католического Рождества — большинство трейдеров уже покинуло площадки и ушли на длинные предновогодние выходные.

ЕС и Британия наконец-то согласовали историческую торговую сделку, которая позволила избежать жесткого Брекзита. Однако рынки, включая нефтяной, не продемонстрировали бурной реакции на это событие, которое, судя по всему, было учтено в ценах.

Более того, фунт упал после заключения соглашения, что говорит о применении классической стратегии — «покупай на слухах, продавай на фактах».

Нефть марки Brent дорожала на протяжении семи последних недель, завершив укороченную неделю во флэте. Впрочем, это не испортило общую благоприятную картину рынка, где Brent торгуется немногим ниже максимальных с марта уровней, достигнутых на прошлой неделе.

Более того, фиксация прибыли на привлекательных уровнях перед окончанием месяца, квартала и года выглядит вполне уместно. Так что на предстоящей неделе не исключены более внятные попытки снижения цен, особенно если для этого найдется повод.

С технической точки зрения картина по Brent выглядит оптимистично. Баррель удерживается над 20-дневной скользящей средней, которая оказывает котировкам поддержку с 9 ноября.

На более долгосрочных графиках ситуация тоже весьма неплохая. При этом в начале января не исключены попытки ухода под отметку $50 на фоне увеличения добычи ОПЕК+.», — считает эксперт.

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