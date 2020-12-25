Архангельская область, 12 мая, 2010, 09:59 — ИА Регнум. Аллею из 65-и берёз посадили в Северодвинске накануне 9 мая на проспекте Победы возле храма в честь Владимирской иконы Божьей Матери. Об этом ИА REGNUM Новости сообщили в пресс-службе администрации города.

Аллею сажали воспитанники патриотических клубов города из школ № 8, 12, 16, 8-й гимназии, а также юные моряки из детского морского центра "Североморец". Каждый из юных северодвинцев, посадивших берёзку, написал своё имя на табличке рядом деревцем, обещая тем самым, что будет ухаживать и следить за его ростом. Акция по озеленению проспекта организована и проведена Отделом экологии и природопользования Администрации Северодвинска. После окончания работы каждому участнику вручены памятные сувениры.