Новосибирск, 25 декабря, 2020, 05:02 — ИА Регнум. Из Новосибирской области с начала года железнодорожным транспортом отгружено 815 тысяч тонн зерна, в том числе 503 тысячи тонн — на экспорт. Экспортные отгрузки в сравнении с уровнем 2019 года выросли на 24%. Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве сельского хозяйства региона.

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«География поставок расширилась: новосибирские зерновые и масличные покупают уже в 19 странах мира, — уточнили в министерстве. — Основные направления отгрузки на экспорт — Китай, Монголия, страны Таможенного союза. Внутри страны наше зерно поставляется в основном в регионы центральной части России».

По мнению специалистов, высокие темпы отгрузки достигнуты благодаря реализации отлаженных логистических схем участниками зернового рынка, а также мерам по снижению издержек на транспортировку продукции через механизм льготных тарифов на перевозку зерна железнодорожным транспортом.

Отметим, что в текущем году за пределы Новосибирской области по льготным тарифам вывезено 247 тысяч тонн зерна.