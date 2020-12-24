Санкт-Петербург, 24 декабря, 2020, 23:03 — ИА Регнум. После ввода в эксплуатацию нового корпуса-трансформера Госпиталя для ветеранов войн власти Петербурга продолжат расширение коечного фонда для лечения пациентов с COVID-19 и внебольничными пневмониями. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов в эфире телеканала «78». Акцент будет сделан на трансформируемые стационары.

Дарья Драй ИА REGNUM Александр Беглов на открытии нового корпуса Госпиталя для ветеранов войн

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«Пандемия показала, что нужно уметь быстро перестраиваться. В медицине должны быть стационары, которые могут за короткое время перестроиться под новую задачу. Мы начинаем перестраивать наше здравоохранение, делаем его мобильным, отвечающим на вызовы времени», — сказал губернатор.

Напомним, утром в четверг, 24 декабря, на Народной улице в Невском районе Петербурга был открыт новый стационар, который рассчитан на 403 инфекционные койки. В ближайшие дни он примет пациентов с ковидом и подозрением на него.

Как сообщили в Смольном, город ожидает разворачивания еще порядка 900 коек в федеральных стационарах Петербурге, кроме того, достигнута договоренность о возможности оказания медпомощи петербуржцам в лечебных учреждениях Министерства обороны.

Александр Беглов отметил, что в ближайшее время будет введён новый корпус больницы №33 в Колпино. Там будут лечить плановых больных, а пациентов с коронавирусом примут в действующем терапевтическом корпусе больницы.

Еще до конца года мощность временного госпиталя «Ленэкспо» увеличат до почти 2500 коек для больных средней степени тяжести. В первом квартале 2021 года введут новое здание больницы Святого Луки на 220 коек.

В настоящее время пациентов с коронавирусом принимают 16 городских и шесть федеральных стационаров Санкт-Петербурга.