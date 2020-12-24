Экс-президент Молдавии высказал пожелания своей преемнице Майе Санду
Кишинёв, 24 декабря, 2020, 19:55 — ИА Регнум. Проводить политику исключительно в интересах народа Молдавии призвал президента республики Майю Санду её предшественник Игорь Додон.
Иван Шилов ИА REGNUM
Игорь Додон
Рассказывая об инаугурации Санду, Додон 24 декабря написал в Facebook, что пожелал своей преемнице «успехов в выполнении ответственной миссии». Он добавил, что в Молдавии у президента много возможностей, институт главы государства пользуется доверием народа.
«Призвал её осознать ту важную роль, которая ей выпала, и трудиться в интересах государства и граждан нашей страны».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 декабря в Кишинёве состоялась инаугурация Санду.