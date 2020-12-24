Кишинёв, 24 декабря, 2020, 19:55 — ИА Регнум. Проводить политику исключительно в интересах народа Молдавии призвал президента республики Майю Санду её предшественник Игорь Додон.

Иван Шилов ИА REGNUM Игорь Додон

Рассказывая об инаугурации Санду, Додон 24 декабря написал в Facebook, что пожелал своей преемнице «успехов в выполнении ответственной миссии». Он добавил, что в Молдавии у президента много возможностей, институт главы государства пользуется доверием народа.

Додон «Призвал её осознать ту важную роль, которая ей выпала, и трудиться в интересах государства и граждан нашей страны».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 декабря в Кишинёве состоялась инаугурация Санду.