Москва, 24 декабря, 2020, 19:40 — ИА Регнум. Заявление о том, что «Россия и ей подобные» могут помешать Швеции продвигать европейскую повестку на посту председателя в ОБСЕ, некорректно и контрпродуктивно. России нельзя помешать отстаивать в ОБСЕ свои инициативы и не допускать реализации вредных с точки зрения Москвы идей.

Иван Шилов ИА REGNUM Здание МИД России

Об этом говорится в опубликованном 24 декабря на сайте МИД РФ заявлении официального представителя ведомства Марии Захаровой:

«Что касается прогнозов [министра иностранных дел Швеции Анн] Линде относительно того, что Россия будет якобы тормозить продвижение Стокгольмом в ОБСЕ своих не пользующихся поддержкой приоритетов, то здесь у шведских коллег не должно быть иллюзий: ничто не помешает нам отстаивать свои интересы в ОБСЕ и пресекать попытки насытить повестку дня организации вредными с нашей точки зрения идеями и инициативами».

Российский дипломат призвала шведских коллег «не ставить солидарность в ЕС выше объективных интересов ОБСЕ». Она также призвала Стокгольм вспомнить принципы ОБСЕ, в соответствии с которыми официальные представители этой организации должны в публичных заявлениях «учитывать весь спектр мнений государств-участников».

Напомним, Линде в связи с переходом председательства ОБСЕ к Швеции заявила, что «Россия и ей подобные» не дадут осуществить в полной мере ту программу, которую намерен продвигать Стокгольм. Среди прочего были упомянуты защита «европейского порядка безопасности», «восстановление территориальной целостности Грузии» и осуждалась «аннексия Крыма».