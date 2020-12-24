МИД РФ ответил на демарш Швеции о «России и ей подобных»
Москва, 24 декабря, 2020, 19:40 — ИА Регнум. Заявление о том, что «Россия и ей подобные» могут помешать Швеции продвигать европейскую повестку на посту председателя в ОБСЕ, некорректно и контрпродуктивно. России нельзя помешать отстаивать в ОБСЕ свои инициативы и не допускать реализации вредных с точки зрения Москвы идей.
Об этом говорится в опубликованном 24 декабря на сайте МИД РФ заявлении официального представителя ведомства Марии Захаровой:
Российский дипломат призвала шведских коллег «не ставить солидарность в ЕС выше объективных интересов ОБСЕ». Она также призвала Стокгольм вспомнить принципы ОБСЕ, в соответствии с которыми официальные представители этой организации должны в публичных заявлениях «учитывать весь спектр мнений государств-участников».
Напомним, Линде в связи с переходом председательства ОБСЕ к Швеции заявила, что «Россия и ей подобные» не дадут осуществить в полной мере ту программу, которую намерен продвигать Стокгольм. Среди прочего были упомянуты защита «европейского порядка безопасности», «восстановление территориальной целостности Грузии» и осуждалась «аннексия Крыма».