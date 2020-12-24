Москва, 24 декабря, 2020, 18:54 — ИА Регнум. Около 50 тысяч москвичей записались на прививку от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

Е. Самарин. Mos.ru Вакцина

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Глава города отметил, что вакцинирование идет в спокойном режиме и не будет прекращено в праздничные дни. При необходимости власти столицы готовы будут увеличить число прививочных пунктов, отметил мэр.

«Для значительной части горожан доступны прививки. Другой вопрос, что у нас есть отсечка по возрастам. Люди старшего поколения сегодня не могут прививаться, но я надеюсь, что эта проблема также будет решена. По крайней мере Министерство здравоохранения уже говорило об этом, и тогда у нас потенциально количество людей, которые могут привиться, резко увеличится», — сказал Собянин.