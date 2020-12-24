Санкт-Петербург, 24 декабря, 2020, 16:41 — ИА Регнум. Сотрудники комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга (ККИ) совместно с госучреждением «Центр повышения эффективности использования государственного имущества» (ЦПЭИГИ) освободили 16 земельных участков, занятых незаконными ёлочными базарами. Об итогах проведенных мероприятий 24 декабря сообщили в пресс-службе ККИ.

Пресс-служба ККИ. Смольный убрал с улиц Петербурга 16 незаконных елочных базаров

Как рассказали в ведомстве, сведения о таких базарах должны быть включены в схему размещения нестационарных торговых объектов (НТО), а предприниматели должны иметь соответствующие документы на занимаемый земельный участок. При отсутствии правовых оснований на занятие земельного участка конструкции торговых точек демонтируются, а деревья изымаются из продажи.

В ходе рейда по елочным базарам в Невском, Московском, Фрунзенском, Приморском, Кировском, Красногвардейском и Калининском районах были демонтированы незаконные торговые точки на улицах Щербакова, Замшина, Орджоникидзе, на Софийской, Прибрежной, Народной, Караваевской, Варашавской, Краснопутиловской, Пражской, Бухарестской улицах, на проспектах Космонавтов и Большевиков, а также три елочных базара на Будапештской улице.

«В связи с тем, что действие елочных базаров имеет сезонный характер и предполагает скорую коммерческую выгоду, многие владельцы торговых точек предпочитают работать вне рамок действующего законодательства, тем самым нарушая ведение честного бизнеса, нанося урон экологии (в случае, если деревья вырубаются не в специализированных питомниках)», — пояснили в ККИ.

Надзорные органы предупредили о продолжении ежедневных рейдов по елочным базарам города.