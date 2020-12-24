Курск, 24 декабря, 2020, 16:24 — ИА Регнум. В Курской области 24 декабря подтверждено 186 случаев заражения коронавирусом, что на четыре больше, чем за предыдущие сутки. Выписаны после лечения 177 пациентов, пять скончались, сообщили ИА REGNUM в региональной оперативной рабочей группе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В больницах и стационарах с подтверждённым коронавирусом и пневмониями находятся 1477 человек, из них 137 подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Всего в регионе выявлено 19 тыс. 514 носителей инфекции, 17 тыс. 689 человек выздоровели.

За минувшие стуки скончались трое мужчин и двое женщин, в том числе пациентка 35 лет. Всего в летальной статистике зарегистрировано 280 смертей от тяжёлой вирусной пневмонии, вызванной COVID-19.