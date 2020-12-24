Москва, 24 декабря, 2020, 14:15 — ИА Регнум. С 28 декабря 2020 года вакцинацию от коронавирусной инфекции в Москве распространят на новые группы населения. Об этом написал мэр столицы Сергей Собянин в своем личном блоге.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

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По его словам, прививки от COVID-19 жителям города продолжат делать и в праздничные дни. При этом поставка новых партий препарата позволяет расширить возможности вакцинации населения. С 28 декабря в список категорий граждан, которые вправе вакцинироваться в приоритетном порядке, будут добавлены новые социальные группы.

«Это — занятые в сферах ЖКХ, общественного питания, спорта и в органах охраны правопорядка, включая полицию, прокуратуру, суды и других. Записаться и сделать прививку смогут также волонтеры и занятые в некоммерческих и религиозных организациях», — написал Собянин.