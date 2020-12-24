Москва, 24 декабря, 2020, 13:53 — ИА Регнум. Пандемию стремятся использовать для слома традиционных форм общественной жизни, в частности традиционного образования, с этим необходимо продолжать бороться, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 24 декабря, комментируя высказывания президента России Владимира Путина.

Иван Шилов ИА REGNUM Школа

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23 сентября на заседании Госсовета президент заявил, что дистанционное обучение — «вынужденная мера» и что онлайн-образование никогдане заменит «прямого общения с преподавателем, с наставником».

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« Президент сказал главное: «Дистанционное образование никогда не сможет заменить очное обучение». Тем не менее борьба со стремлением использовать пандемию новой инфекции для того, чтобы сломать традиционные формы общественной жизни, в частности традиционное образование, и «загнать население планеты в цифру», должна продолжаться, её надо усиливать.

Обращу внимание, что то же самое рассуждение президента на тему образования содержит подсунутую ему лукавую статистику: мол, только 2% школ в России работают сегодня в онлайн-режиме. Понятно же, что измерять этот показатель надо не по школам, а по количеству детей, которые лишены сейчас возможности получать очное образование! Это дети и молодёжь в Москве, где одно учебное заведение по числу учеников равно 10, если не 20, школам в провинции! Такая статистика президенту подсовывается неспроста.

Что же касается вузов, то их перевод в Москве на удалённое обучение аукнулся и в провинции через их филиалы.

Добавлю, что сейчас по причине карантинных мер в Москве закрыты только муниципальные, бесплатные учебные заведения, а также спортивные секции, художественные школы и кружки — частные и платные работают. Это что за сегрегация?