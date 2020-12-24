Москва, 24 декабря, 2020, 12:56 — ИА Регнум. Причиной суицида двух сотрудников Федеральной службы охраны стали личные трагедии. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Это человеческая трагедия, личная трагедия», — сказал Песков, комментируя два случая самоубийства сотрудников ФСО за последние месяцы.

При этом он подчеркнул, что случай, произошедший 30 ноября, не связан с переработками в ведомстве, о которых ранее сообщали СМИ: «Это неверная информация».