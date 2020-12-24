Петропавловск-Камчатский, 24 декабря, 2020, 12:41 — ИА Регнум. На Камчатке за 11 месяцев 2020 года увеличилось количество дорожно-транспортных происшествий в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 13,6%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

Gellinger Автомобильная авария

Читайте также: Автомобиль правительства Алтайского края смертельно травмировал женщину

Предварительные итоги были подведены на совещании при губернаторе края Владимире Солодове начальником УГИБДД Камчатки Александром Якушевым.

В 2019 году за этот период времени было совершенно 405 ДТП, в 2020 — 460. Но при этом отмечается, что число погибших в авариях снизилось на 9,8% — с 51 до 46. А вот травмы в ДТП получило больше людей на 11,1% — число травмированных увеличилось с 541 до 601.

Больше всего людей погибло при столкновении транспортных средств — 12 смертей. На втором месте наезды на пешеходов — 11 летальных случаев и на третьем — опрокидывание транспортных средств — восемь смертей.

Как сообщало ИА REGNUM, сотрудники аппарата правительства Алтайского края стали участниками ДТП со смертельным исходом. Как написали 23 декабря в телеграм-канале «Ленина, 59», трагедия произошла накануне вечером, в районе Сибирской Долины, около 19:00 по местному времени.