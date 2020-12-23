Алтайский край, , 12:33 — REGNUM Сотрудники аппарата правительства Алтайского края стали участниками ДТП со смертельным исходом. Как сообщает сегодня, 23 декабря, телеграм-канал «Ленина, 59», трагедия произошла накануне вечером, районе Сибирской Долины, около 19:00 по местному времени.

Автомобиль, в котором ехали сотрудники Управления охраны объектов культурного наследия Алтайского края, в условиях плохой видимости (темное время суток, метель, снег), наехал на женщину, которая впоследствии скончалась в стационаре. По данному факту управделами региона проводит служебное расследование.

Сказано, в частности, что водитель, управлявший автомобилем (ему 49 лет) имеет большой стаж работы, а в тот роковой вечер, перед выездом, прошел медицинский осмотр, был трезв, нормы работы и отдыха были соблюдены. Сейчас он отстранен от работы.

«Руководство и сотрудники Управления делами правительства выражают искренние соболезнования родным и близким погибшей», — отмечает телеграм-канал «Ленина, 59».