Москва, 24 декабря, 2020, 12:25 — ИА Регнум. Ученые и раньше предупреждали об опасности мутации коронавируса. Поэтому важно разрабатывать различные виды вакцин от коронавируса, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

«Сегодня видно, что в ряде стран мира, включая Великобританию, Данию и Бразилию, обнаружен еще более заразный штамм пандемии.

В России пока наблюдается вторая волна коронавируса, которую очень важно взять под контроль. Для этого логично прекратить транспортное сообщение с очень проблемными зарубежными странами и выездной туризм.

Победить коронавирус поможет и медицина. В мире уже в 2020 году ожидаются более 10 вакцин. В России сегодня зарегистрированы две вакцины, каждую из них можно подобрать индивидуально, исходя из противопоказаний. В группе риска по-прежнему граждане, часто контактирующие с другими людьми и пожилые люди.

Есть и два неприятных последствия происходившего. Вирус способен мутировать и поэтому разрабатываемые медицинские препараты придется постоянно совершенствовать.

Не факт, что наиболее пострадавшие отрасли, среди которых туризм, ресторанный бизнес, услуги, авиаперевозки, культура, массовые спортивные мероприятия и многие другие восстановятся в новом году», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, вторая волна COVID-19 в России началась в результате заболеваний внутри страны, а не из-за завозных случаев, заявил завлабораторией молекулярной эволюции ИППИ РАН, профессор Георгий Базыкин.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в Новый год с признаками стабилизации»

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