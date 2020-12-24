Москва, 24 декабря, 2020, 12:21 — ИА Регнум. Контракт на поставку российского ядерного топлива на Армянскую АЭС в 2021 году подписан с топливной компанией Росатома — «ТВЭЛ». Об этом сообщает 24 декабря пресс-служба компании.

Adam Jones Армянская АЭС

Договор с ЗАО «Айкакан атомайин электракаян», пояснили в компании, позволит покрыть все потребности Армянской АЭС в ядерном топливе. В Армении действует один атомный энергоблок установленной мощностью 407,5 МВт. Для него поставляют виброустойчивое топливо, произведённое Машиностроительным заводом в городе Электростали.

АЭС вырабатывает до 40% всей электроэнергии в Армении, за первые девять месяцев 2020 года она произвела 1,89 млрд кВт*ч электроэнергии.

Президент компании «ТВЭЛ» Наталья Никипелова подчеркнула, что многолетние отношения с Армянской АЭС носят стратегический характер. Российская компания готова и дальше, до конца службы атомного блока, снабжать станцию ядерным топливом.