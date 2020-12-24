Санкт-Петербург, 24 декабря, 2020, 12:15 — ИА Регнум. В Ленинградской области от гриппа и ОРВИ в рамках Национального календаря прививок в 2020 году вакцинировали 62% населения, что составляет более 1,163 млн человек. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 24 декабря на заседании областного правительства сообщил председатель комитета по здравоохранению Ленобласти Сергей Вылегжанин.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

«Это безусловно, абсолютный рекорд», — отметил чиновник.

Кроме того, еще 252,8 тыс. человек были привиты за счет средств работодателей Ленобласти.

«Это более чем в два раза больше, чем в обычной ситуации», — уточнил Вылегжанин.

Таким образом регион выполнил требования по диспансеризации населения.