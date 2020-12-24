Красноярск, 24 декабря, 2020, 12:01 — ИА Регнум. В МЧС назвали разлив дизельного топлива в Норильске самым масштабным на планете за все времена.

Saratovnews.ru Разлив нефтепродуктов

«В истории человечества такого количества топлива жидкого дизельного никогда не вытекало. Мы его ловили уже в арктической зоне», — цитирует первого замглавы МЧС РФ Александра Чуприяна РИА Новости.

По словам Чуприяна, после ЧП в Норильске в ведомстве появилось понимание, что нужна техника, которая может «качать» нефтепродукты, а не только «солёную и загрязнённую воду».

Читайте также: Мёртвое озеро и отравленная рыба: чем обернулась катастрофа в Норильске

Как сообщало ИА REGNUM, 29 мая 2020 года в Норильске произошла экологическая катастрофа. При разгерметизации бака с дизтопливом на ТЭЦ-3 АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» (НТЭК, принадлежит «Норникелю») разлилось более 21 тыс. тонн нефтепродуктов.

Читайте также: Авария в Норильске: образцовое наказание «Норильского никеля»

Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде почти в 148 млрд рублей. Однако «Норникель» с этой оценкой не согласен. По подсчётам компании, ущерб составляет 21,4 млрд рублей.