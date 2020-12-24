Москва, 24 декабря, 2020, 11:23 — ИА Регнум. За минувшие сутки в России умерли от коронавирусной инфекции 635 человек. Об этом сообщили в оперативном штабе Москвы.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Зафиксировано 635 летальных исходов», — говорится в информации. Днём ранее умерли 549 человек. Прежний максимум был установлен 11 декабря, тогда скончались 613 человек.

Всего с начала пандемии в России коронавирусная инфекция унесла жизни 53 096 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в России выявили 29 935 случаев заражения коронавирусом, что является максимальным показателем за всё время распространения SARS-CoV-2.