Москва, 24 декабря, 2020, 11:16 — ИА Регнум. За минувшие сутки в России выявили 29 935 случаев заражения коронавирусом. Об этом 24 декабря сообщили в оперативном штабе Москвы.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Новые случаи выявлены во всех регионах страны, у 15,1% носителей отсутствуют клинические проявления болезни. Показатель является рекордным за всё время распространения коронавируса в России. Днём ранее выявили 27 250 случаев заражения, на 2685 случаев меньше.

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Среди регионов лидируют Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Всего в России за время пандемии выявили 2 963 688 случаев заражения SARS-CoV-2.