Приштина, Сербия, 24 декабря, 2020, 12:17 — ИА Регнум. Докладчик по Косово в Европарламенте Виола фон Крамон дала интервью для Deutsche Welle, которое было опубликовано 23 декабря. Интервью было посвящено тем вызовам, которые ожидают Косово в предстоящем году.

Heinrich Böll Stiftung Виола фон Крамон

Евродепутат отметила, что выборы, о проведении которых постановил Конституционный суд, принесут Косово политическую стабильность, которая позволит вернуться к реализации «длинного списка реформ».

На вопрос журналистов Deutsche Welle о том, не движется ли Косово к тому, чтобы стать «неудавшимся государством» (т.н. failed state) на фоне отставки президента, затягивания диалога с Сербией, глубоких экономических проблем и политического кризиса, Виола фон Крамон ответила, что, несмотря на то, что текущее положение дел остается сложным, она считает основной причиной политического кризиса вынесение вотума недоверия правительству Альбина Курти 25 марта этого года.

Виола фон Крамон Я думаю, что это было большой ошибкой, что правительству было вынесен вотум недоверия 25 марта. Многие на западе прокомментировали это так, и все мы считали не лучшей идей выносить в период пандемии вотум недоверия правительству, до этого делавшего хорошую работу, которая нравилась людям.

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По словам Виолы фон Крамон, Конституционный суд слишком долго откладывал объявление пришедшего без выборов после правительства Курти правительства Авдуллы Хоти незаконным.

Евродепутат заявила, что Евросоюз окажет Косово как финансовую, так и организационную помощь, в том числе при проведении парламентских выборов в период пандемии.

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Комментируя заявление президента Сербии Александра Вучича о том, что Сербия не признает Косово Виола фон Крамон подчеркнула, что Вучич крайне заинтересован в евроинтеграции и знает, что без признания Косово Сербия в Евросоюз не войдет. Вопрос в том, в какой форме произойдет двустороннее признание.