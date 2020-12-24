Москва, 24 декабря, 2020, 09:39 — ИА Регнум. Призыв президента России Владимира Путина своевременно реагировать на необоснованный рост цен на жилье прокомментировал в своем телеграм-канале доктор экономических наук Никита Кричевский. Эксперт полагает, что вариантов реагирования немного, но они есть.

Иван Шилов ИА REGNUM Новостройки

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Это, в частности, закрытие программы льготной ипотеки (под ширмой надувшегося ипотечного пузыря), уголовное преследование посредников, наживающих на перепродаже земли, разрешений, стройматериалов, инженерии, а также — санкции в отношении олигархов — производителей металлоконструкций (ограничение им экспорта), наказание глав регионов, где отмечен наибольший рост цен.

Кричевский назвал и другие способы, но сомневается, что хотя бы один будет реализован.

«Разве что первый, но в середине следующего года», — пояснил экономист.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что в случае дальнейшего роста цен усилия по массовому обеспечению жильем граждан если не сведутся к нулю, то серьёзно пострадают, сообщил президент России Владимир Путин в ходе заседания Госсовета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

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