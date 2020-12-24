Южно-Сахалинск, 24 декабря, 2020, 08:50 — ИА Регнум. На Сахалин поступила крупная партия препарата «Спутник V». Медики приступили к массовой вакцинации от коронавируса населения области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном правительстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

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С поступлением одной тыс. доз вакцины прививать начали не только медиков, педагогов и соцработников, но и всех желающих. Первыми возможность привиться получили жители Южно-Сахалинска. «Спутник V» доставят во все районы островного региона, в том числе на Курилы.

На Сахалине ранее были привиты 600 человек из группы риска.

Очередную поставку вакцины ждут на Сахалине до конца 2020 года, придёт ещё 1,5 тыс. доз. До конца февраля 2021 года регион должен получить 33 тыс. доз «Спутник V».

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки на Сахалине скончался ещё один человек, у которого лабораторно подтвердилось заражение коронавирусом. Жительница Углегорска шесть дней не обращалась за медицинской помощью. Спасти её медикам не удалось. С момента начала пандемии в островном регионе от COVID-19 умерли 15 человек.