Ульяновск, 24 декабря, 2020, 09:00 — ИА Регнум. В Ульяновске домашний кот, которого вытащили из мешка на мусоросортировке, останется в региональном министерстве природы и цикличной экономики. Будет введена неофициальная должность заместителя министра, сообщили ИА REGNUM в ведомстве.

Mpr73.ru Спасённый кот

Кота в мешке обнаружили сортировщики на мусоросортировочном комплексе по обработке твёрдых коммунальных отходов общества «Горкомхоз». Животное обнаружили перед запуском мусора в сепаратор, когда разрезали пакет.

Ветеринар при осмотре кота отметил, что он является домашним и здоровым. Министр природы Гульнара Рахматулина предложила забрать кота в ведомство, отметив, что «все сотрудники за него будут нести ответственность».

«Отныне в структуру ведомства введена неофициальная должность заместителя министра природы и цикличной экономики региона по охране животного мира», — говорится в сообщении ведомства.

Отметим, что ранее при сортировке мусора работники общества находили выброшенных безответственными хозяевами африканского ежа и двух красноухих черепах.

В настоящее время жители выбирают кличку для спасённого кота.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году в Ульяновской области разгорелся скандал из-за того, что минприроды заявило о вынесении на общественное обсуждение проекта, предполагающего увеличение числа «охотничьих видов» за счёт включения в перечень «бродячих беспородных собак и кошек», серых ворон и бакланов. Губернатор Сергей Морозов назвал эту инициативу противоречащей не только федеральным законам, но и «принципам гуманности» и «элементарного здравого смысла».

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