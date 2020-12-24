Красноярск, 24 декабря, 2020, 08:00 — ИА Регнум. В Красноярском крае готовятся объявить 31 декабря выходным днём. Об этом ИА REGNUM сообщил источник в краевом правительстве.

Алексей Колчин ИА REGNUM Новый год

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«Сейчас юристы прорабатывают вопрос, готовят документ», — подчеркнул собеседник ИА REGNUM.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее краевые власти объявили, что 31 декабря в регионе останется рабочим днём.

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Однако 23 декабря на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам президент РФ Владимир Путин поддержал идею сделать 31 декабря выходным днем по всей стране. Он рекомендовал тем субъектам РФ, где такое решение ещё не принято, сделать это сейчас.

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