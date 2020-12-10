Красноярск, , 10:34 — REGNUM Жители Красноярского края будут работать 31 декабря 2020 года. Местные власти не стали объявлять этот день выходным.

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Как сообщили ИА REGNUM 10 декабря в краевом правительстве, праздничные и выходные дни закреплены в Трудовом кодексе РФ. Власти регионов могут сделать 31 декабря выходным, лишь перенеся этот рабочий день на один из других выходных дней.

Например, в ряде регионов рабочий день перенесли с 31 декабря на субботу, 26 декабря. Власти Красноярского края подчеркнули, что не будут так поступать.

В правительстве края уточнили, что региональное решение о выходном касается лишь организаций и структур краевого подчинения. Для коммерческого сектора и муниципальных организаций оно носит рекомендательный характер. Последнее слово остаётся за работодателями.

«Бизнес, для которого этот год был особенно сложным в связи с пандемией коронавируса, должен иметь возможность полноценно работать накануне новогодних праздников», — прокомментировали в краевом правительстве.

Отметим, согласно Трудовому кодексу РФ, 31 декабря станет сокращённым рабочим днём, так как предшествует официальному празднику.

Как сообщало ИА REGNUM, в Сибирском федеральном округе 31 декабря объявили выходным в Туве и Томской области.

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