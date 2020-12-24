Вашингтон, 24 декабря, 2020, 07:38 — ИА Регнум. Предполагаемые нарушения на президентских выборах в США требуют расследования, и в связи с этим необходимо незамедлительно назначить специального прокурора, написал действующий глава Белого дома Дональд Трамп на своей странице в Twitter.

(сс) The White House Дональд Трамп

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Американский лидер назвал прошедшие выборы «самыми коррумпированными в истории страны». После Twitter пометил сообщение президента как сомнительное.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 декабря агентство Associated Press распространило информацию о том, что Дональд Трамп якобы может уволить и. о. министра юстиции США Джеффа Розена в случае, если тот не назначит спецпрокурора по расследованию деятельности Хантера Байдена — сына кандидата на президентский пост Джо Байдена. Сам Трамп это опроверг эту информацию.