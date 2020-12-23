Вашингтон, 23 декабря, 2020, 23:40 — ИА Регнум. Вето наложил американский президент Дональд Трамп на оборонный бюджет США на 2021 г., принятый Конгрессом, сообщили 23 декабря в пресс-службе Белого дома.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Военный бюджет США

По словам президента Штатов, в бюджет не включены необходимые для национальной безопасности страны «критически важные меры». Это заявление содержится в обращении главы государства к Палате представителей.

Трамп «Это подарок Китаю и России».

Напомним, накануне, 22 декабря, Трамп заявил, что не подпишет закон об оборонном бюджете на 2021 г. (начался 1 октября) в размере $2,3 трлн.

В опубликованном видео президент Штатов заявил, что намерен требовать пересмотра закона и включения в него выплаты по две тысячи долларов каждому американцу в связи с тяжёлым экономическим положением.

Эта сумма более чем в три раза превышает планируемые выплаты в $600 на человека, заложенные в документе и одобренные Конгрессом.

Добавим, что 28 декабря завершится финансирование правительства, и, если бюджет не будет принят, возникнет правительственный кризис.