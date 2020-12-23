Ново-Огарево, Московская область, 23 декабря, 2020, 21:51 — ИА Регнум. Ситуация с сокращением населения нашей страны катастрофическая, и онадиктует необходимость принятия решений особого рода, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 23 декабря, комментируя высказывания лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

Ldpr.ru Владимир Жириновский

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Как сообщалось ранее, на заседании ГоссоветаЖириновский предложил выплачивать семейный капитал женщинам, которые отказались от аборта и согласились«отдать ребенка государству».

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« Предложение Владимира Жириновского выплачивать семейный капитал женщинам, которые отказались от аборта и согласились отдать ребенка государству, заслуживает поддержки. Его надо осуществить. Да, это непростой вопрос, в том числе и с нравственной точки зрения, но ведь и ситуация с сокращением населения нашей страны, по сути дела, катастрофическая, она диктует необходимость принятия решений особого рода. Хорошо, что президент взял это предложение на заметку и, надеюсь, даст по нему соответствующее поручение.

Каждый ребёнок бесценен, и в этой связи сумма, которую государство будет готово заплатить его несостоявшейся матери, не будет равна приобретению. Но эта сумма не может быть много больше материнского капитала — разве что на дополнительные расходы по прохождению беременности. Так было бы справедливо.

Приняв на себя заботу о ещё не рождённых гражданах России, которых их ещё не состоявшиеся матери готовы обречь на смерть, государство должно серьёзнейшим образом озаботиться качеством тех заведений, в которых эти детишки будут расти, где их будут воспитывать и учить. Это тоже дорого, но возможности это открывает большие. В конце концов, вспомним, что значительная часть советской интеллигенции — учёных, инженеров, врачей, строителей, военных, деятелей искусств, простых достойных граждан, построивших нашу страну и отстоявших её в годы Великой Отечественной войны, вышли из детских домов. Одним из них был мой отец.

У этой проблемы много аспектов. В кратком комментарии их все затронуть невозможно. Но ещё одну важную вещь хочу подчеркнуть: несостоявшимся матерям надо оставить возможность забрать своих детей из государственных воспитательных учреждений, если они, матери, образумятся.

С одной стороны, казалось бы, у нас сейчас не Гражданская и не Великая Отечественная война, чтобы государство брало на себя такую ответственность — и моральную, и материальную — за детей без родителей. Но в каком-то смысле, положение сейчас даже хуже. Во всяком случае, количество абортов говорит о том, что мозги огромного количества молодых женщин существенно контужены ельцинско-гайдаровскими «реформами» и либерально-глобалистским воздействием.