Москва, 23 декабря, 2020, 19:40 — ИА Регнум. Куриные яйца больше всего подорожали из всех продовольственных товаров за неделю с 15 по 21 декабря 2020 г., сообщает 23 декабря Росстат.

Дарья Антонова ИА REGNUM Продуктовый магазин

Подорожание составило 3,2%. При этом в 18 субъектах РФ цены на куриные яйца выросли на 0,1−1,9%, в 34 субъектах — на 2,3−4,4%, а в 25 субъектах — на 4,5−10,7%. Не изменились цены на эту продукцию в шести регионах, а ещё в двух — снизились: в Мордовии на 0,7%, в Хакасиии — на 0,4%.

Также выросли цены на плодоовощную продукцию — в среднем на 2,9%. Больше всего выросли цены на огурцы (на десять процентов) и на помидоры (на 6,4%). Цена на белокочанную капусту увеличилась на 0,7%.

Также на 0,8% подорожала мороженая рыба, на 0,7% — куриное мясо, на 0,6% — маргарин, на 0,5% — полукопчёная колбаса.