Москва, 24 декабря, 2020, 00:01 — ИА Регнум. Сегодня, 24 декабря, Госдума проведет завершающее осеннюю сессию пленарное заседание, сообщает ИА REGNUM.

Duma.gov.ru

Парламентарии рассмотрят ряд законопроектов в третьем чтении и в первом, лидеры фракций подведут итоги своей работы и определят планы на весеннюю сессию 2021 года.

И хотя пандемия коронавируса практически не сказалась на оперативности работы Госдумы, корректировки она все же внесла.

«На данный момент (16 декабря) у нас в законотворческом «портфеле» 1266 законопроектов, и из них примерно 20% уже приняты в первом чтении. В этом году, который идет под знаком пандемии, мы приняли 464 законопроекта — это данные на 10 декабря. А за прошлый год — 530. Цифры сопоставимые», — заявил ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин.

При этом парламентарии успевали расчищать «завалы». Так, по словам Володина, помимо актуальных, рассмотрен уже 1991 законопроект из 2020 оставшихся «в наследство» с начала 90-х годов, c первого созыва Госдумы, осталось всего 1,4% от того, что копилось двадцать лет.

Основой акцент в своей работе депутаты делали на защите граждан и экономики от последствий пандемии, на работе над приведением законодательства в соответствие с новыми положениями Конституции, приоритетом был также и федеральный бюджет на 2021−2023 годы, который, несмотря на трудности, гарантирует реализацию всех социальных обязательств.

Кроме того, активно работала комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела РФ. В итоге нижняя палата парламента приняла решение ужесточить требования к проведению митингов, регламентировать работу журналистов, прописать обязанности физлиц-иноагентов, ужесточить штрафы за нарушения во время агитации и нарушения избирательного законодательства, также повысить ответственность за нарушения в интернете и соцсетях, ужесточить наказание за клевету, оскорбления и хамство.