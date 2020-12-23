Санкт-Петербург, 23 декабря, 2020, 18:59 — ИА Регнум. Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга 23 декабря 2020 года одобрили в первом чтении законопроект, который должен ускорить расселение коммунальных квартир и сэкономить средства городской казны. Внесенный губернатором Александром Бегловым документ предлагает оптимизировать процесс расселения коммунальных квартир, по числу которых город сохраняет непочётное лидерство в РФ.

Дарья Драй ИА REGNUM Законодательное собрание Петербурга

По действующим правилам, если нет согласия всех собственников на расселение, городские выплаты на улучшение жилищных условий положены только отдельным городским очередникам, а квартира в целом по-прежнему остается коммунальной. Теперь же предлагается выделять помощь только тем жильцам коммуналок, кто готов расселяться сразу всей квартирой.

«Помощь в первую очередь надо оказывать тем, кто готов в короткие сроки решить свой жилищный вопрос. Городским очередникам зачастую не хватает средств на выкуп последних свободных комнат в коммуналке. Надо дать им возможность выкупить комнаты по льготной цене», — пояснял ранее необходимость изменений Александр Беглов.

В Петербурге остается 65 тыс. коммунальных квартир, в которых проживает 218 тысяч семей. В городской очереди числится 79 тысяч семей из коммуналок. С 2008 года расселено более 50 тыс. квартир, жилищные условия улучшили 117 тысяч семей. В 2021 году планируется расселить 1400 коммунальных квартир. Это позволит улучшить жилищные условия 3,5 тысячи петербургских семей.

Как отмечают в пресс-службе Заксобрания Санкт-Петербурга, новый законопроект направлен не только на ускорение процесса ликвидации коммуналок, но и на более эффективное использование жилых помещений имеющегося государственного жилищного фонда и повышение эффективности использования денежных средств, выделяемых из бюджета гражданам, состоящим на жилищном учете.