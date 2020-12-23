Москва, 23 декабря, 2020, 18:41 — ИА Регнум. Роспотребнадзор рекомендует сократить максимально возможное количество участников массовых мероприятий на улице до 50 человек. Об этом сообщила на брифинге 23 декабря глава ведомства Анна Попова.

ИА REGNUM Конноспортивный праздник

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По её словам, такое положение содержится в разработанных Роспотребнадзором методических рекомендациях на период новогодних праздников, которые власти регионов могут использовать в зависимости от эпидемической обстановки.

При этом Попова отметила, что само по себе проведение мероприятий на открытом воздухе является предпочтительным, так как этого более безопасно, чем нахождение внутри помещений.

Однако работа аттракционов и спортивных сооружений должна быть организована таким образом, чтобы «люди не контактировали между собой до расстояния инфицирования», подчеркнула она.

Напомним, накануне мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил, что столичные власти не будет вводить дополнительных ограничений на праздники, но отметил, что и послабления уже введённых мер не планируется.