Москва, 23 декабря, 2020, 16:07 — ИА Регнум. Нефтяной рынок, 23 декабря начав утро с продолжения вчерашнего обвала, к середине дня сменил направление движения, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«В итоге ко второй половине дня цена Brent выросла на 0,78%, до $50,21 за баррель, снова поднявшись выше психологически значимого уровня, а цена WTI выросла посильнее, на 0,9%, до $47,10 за баррель.

Скорее всего, вернувшийся оптимизм может быть связан с заявлениями эпидемиологов о том, что зарегистрированные вакцины могут оказаться эффективными и против новых мутаций коронавируса

Также оптимизм связан с тем, что новый штамма COVID-19 всё больше выглядит как локальная история, затронувшая преимущественно Великобританию.

На уровне в $49−49,10 за баррель располагается довольно сильный уровень поддержки по цене Brent. Новостной фон всё ещё остаётся неустойчивым.

Поэтому движение и в область $48 за баррель всё ещё на повестке дня, но обвала, подобно весеннему не ожидается, если только мир не погрузится в новый карантин.

На сегодня прогноз по цене Brent ожидается в рамках $49−50,50 за баррель», — полагает эксперт.

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